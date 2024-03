Derby Brindisi-Taranto in diretta su Antenna Sud

Il derby Brindisi-Taranto, in programma alle 18.30 di domenica 24 marzo allo stadio Fanuzzi, sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Antenna Sud. La gara, valida per la 33a Giornata del Girone C della Serie C, andrà SOLO sul canale 14 del digitale terrestre e NON in streaming sul sito antennasud.com o sulla pagina Facebook.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author