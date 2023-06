LECCE – C’è tanta rabbia e amarezza da parte di molti residenti delle marine leccesi che si sono ritrovati sotto palazzo Carafa per partecipare alla manifestazione organizzata dall’associazione “Marina di Torre Chianca” per protestare contro il degrado in cui versano le marine e chiedere un’attenzione che manca da troppo tempo, con interventi per il decoro urbano, pulizia dei canali di bonifica, pulizia delle spiagge, disinfestazioni, manutenzione del verde, infrastrutture della rete fognaria e anche sicurezza stradale.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

