De Sena risponde a Giovinco: 1-1 tra Virtus Francavilla e Giugliano

FRANCAVILLA F.NA – Non basta una prodezza di Giovinco alla Virtus Francavilla: alla Nuovarredo Arena il Giugliano reagisce al momento di difficoltà e conquista un punto d’oro per la propria classifica.

Villa conferma l’assetto tattico visto nelle ultime giornate. Pronti-via e al 5’ c’è subito l’occasione per la Virtus Francavilla di passare in vantaggio: pasticcio tra Berman e Russo, ne approfitta Artistico che conquista palla, ma a porta vuota manca incredibilmente il bersaglio. Al 25’ ancora padroni di casa pericolosi: triangolo tra Di Marco, Izzillo e Artistico, con quest’ultimo che viene murato da Russo in uscita. Un minuto dopo, ripartenza fulminante: il numero nove degli imperiali sfugge alla marcatura di Scognamiglio, entra in area e conclude sul primo palo, trovando ancora la risposta del portiere avversario. Al 42’ primo timido squillo del Giugliano, affidato a un calcio piazzato dalla distanza di De Sena: conclusione forte e tesa ma centrale, di facile lettura per l’estremo difensore biancazzurro Forte. Allo scadere del primo tempo un film già visto: Giovinco posiziona il pallone a pochi passi dall’area di rigore, sulla sua mattonella, e come contro il Crotone non lascia scampo a Russo. Punizione vincente del numero 90 biancazzurro e secondo centro in campionato, Virtus avanti poco prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con un cambio nel Giugliano: dentro Bernardotto, fuori Ciuferri e ospiti a trazione anteriore. Ma è il Francavilla a fare subito la voce grossa, con un siluro da fuori di De Marino neutralizzato da Russo. Al 51’ Fornito recupera palla e dà il via allo sviluppo dell’azione offensiva: cross di Giovinco, morbido verso il centro dell’area di rigore, incornata di Artistico e ancora colpo di reni di Russo, che devia la sfera sul fondo. Al 64’, un po’ a sorpresa vedendo l’andamento della partita, il Giugliano trova il pareggio: ancora da calcio piazzato, dalla stessa posizione di Giovinco nel primo tempo, ma questa volta il colpo vincente è di De Sena. Al 75’ Giovinco tenta la doppietta, ancora da fermo: questa volta, però, il suo calcio di punizione sfiora la traversa. Nel finale Villa getta nella mischia Zuppel, Polidori, Carella e Yakubiv, ma sono gli ospiti a rendersi pericolosi all’82’ con un tiro di Labriola che mette i brividi a Forte. Proteste e polemiche nel finale per un fallo al limite dell’area di rigore del Giugliano, per l’arbitro è punizione e non rigore: sull’esecuzione, Izzillo non pesca il jolly da tre punti. Per Virtus Francavilla e Giugliano un punto a testa.

