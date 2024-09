Daspo, il punto della Questura BAT

ANDRIA – Ventisette Daspo già emessi, altri 19 in arrivo. La Questura della BAT fa il punto sui disordini avvenuti negli incontri sportivi disputati nella sesta provincia pugliese. I provvedimenti personali, tra gli eventi ufficiali di calcio e basket, si riferiscono ad episodi avvenuti durante la scorsa stagione sportiva e con i divieti d’accesso emessi tra maggio e luglio. L’applicazione delle notifiche riguarda elementi delle tifoserie della BAT, ma anche un dirigente. Archiviato, invece, un provvedimento relativo ad un tesserato.

L’attività della Questura è avvenuta in maniera autonoma, senza la collaborazione delle società sportive gestrici di impianti ed eventi. Fondamentale la collaborazione con le Questure delle altre province, anche fuori regione. I provvedimenti emessi e quelli imminenti, però, non pregiudicheranno concessioni e divieti di trasferte per i campionati appena iniziati. I rischi di ogni incontro verranno valutati a prescindere dai Daspo già notificati.

