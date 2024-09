Sicurezza degli operatori sanitari, il punto in Prefettura con ASL ed Ordine dei Medici

Prevenire eventuali momenti di tensione nelle strutture sanitarie del territorio della provincia di Barletta Andria Trani. Se n’è discusso questa mattina in Prefettura a Barletta nel corso di una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto Silvana D’Agostino, cui hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i rappresentanti della Asl Bt ed il presidente presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani.

​L’argomento è stato trattato anche in relazione ai numerosi episodi avvenuti in altri territori e finiti alla ribalta nazionale, destando particolare preoccupazione nella categoria degli operatori sanitari anche di questa provincia, dove tuttavia non si registra una situazione particolarmente allarmante; questo anche grazie al costante monitoraggio da parte delle Forze di Polizia, con la Questura di Barletta Andria Trani che nello scorso mese di gennaio ha attivato un posto di Polizia all’ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria, nonchè alla riorganizzazione interna ed alla riqualificazione delle strutture messa in atto dall’Azienda Sanitaria Locale.

​Nel corso dell’incontro sono state esaminate le iniziative da mettere in campo per prevenire ed arginare eventuali situazioni di rischio che potrebbero verificarsi nelle strutture provinciali; in primo luogo è stata ribadita la necessità che le strutture siano dotate di adeguati di impianti di videosorveglianza e sul tema i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale hanno fornito ampie rassicurazioni. D’intesa con le Forze di Polizia, inoltre, si valuterà la possibilità di attivare un pulsante di emergenza che metta in contatto in maniera immediata gli operatori sanitari con le Forze di Polizia, al fine di garantire un intervento ancor più immediato.

​“In questo territorio il fenomeno delle aggressioni agli operatori sanitari non risulta particolarmente allarmante, ma anche in considerazione di quanto sta avvenendo in altre realtà riteniamo fondamentale tenere alto il livello di attenzione e concordare ogni iniziativa utile per prevenire eventuali episodi, che possano mettere a repentaglio l’ordine pubblico ed al contempo minare la serenità di chi opera quotidianamente nei nostri ospedali con l’obiettivo proritario di assicurare cure adeguate ed il miglior servizio sanitario alla collettività” ha dichiarato il Prefetto Silvana D’Agostino.

