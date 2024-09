Al lavoro i baristi speciali, inaugurato a Trani il Biblio-Caffè

La cultura diventa inclusione. Inaugurato nella biblioteca comunale di Trani il Biblio – Caffè Corsaro, un luogo deputato alla promozione e all’inclusione anche lavorativa dei pazienti psichiatrici in carico al Centro di Salute Mentale della Città di Trani e dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) degli studenti fragili dell’Istituto Alberghiero “Aldo Moro” di Trani.

Tra un caffè, un sorriso ed una chiacchiera con i tanti fruitori della biblioteca comunale G. Bovio i ragazzi avranno l’opportunità di socializzare ed “imparare il mestiere” in un ambiente controllato che tuteli questi baristi speciali.

