Le dichiarazioni di mister Ciro Danucci al termine di Potenza – Brindisi (LEGGI LA CRONACA E IL TABELLINO).

“Fa male soprattutto per come è arrivata la sconfitta. Il Brindisi ha fatto molto bene contro una squadra con grandi individualità. Non parlo mai della direzione di gara ma fa male perdere per due scelte arbitrali contestabili. Adesso dobbiamo oensare a lavorare e a recuperare gli infortunati.

Abbiamo cercato di mettere in campo la squadra per dare maggior fastidio al Potenza. Il Brindisi ha tenuto bene il campo. Questa volta le occasioni hanno sorriso al Potenza.

Siamo contenti del seguito del nostro pubblico e penso che i nostri tifosi abbiano apprezzato l’atteggiamento della squadra. Dobbiamo crescere ma con l’apporto dei nostri tifosi sono certo che cresceremo prima e più velocemente”.

