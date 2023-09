Virtus Francavilla, Villa: “Atteggiamento giusto, tifosi fantastici”

FRANCAVILLA F.NA – Alberto Villa, tecnico della Virtus Francavilla, ha analizzato così la sconfitta contro il Picerno all’esordio in campionato: “L’approccio è stato importante, i ragazzi sono stati bravi dal punto di vista dell’atteggiamento. Poi, quando sono calate le energie, siamo andati in difficoltà. Ci sono ragazzi che sono arrivati da poco, dobbiamo metterli quanto prima al pari degli altri nella condizione fisica. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento di squadra, abbiamo creato diverse occasioni ma senza il guizzo per segnare. Per precauzione è rimasto fuori Fornito, che ha avuto un problemino. Ciò che mi è piaciuto meno è stato l’inizio in cui abbiamo tenuto troppo il pallone, ma miglioreremo anche da questo punto di vista”.

Sugli applausi dei tifosi a fine gara: “I nostri tifosi sono stati fantastici, sono stati numerosi. L’ho detto prima della partita: ce li dobbiamo meritare tutti, vedere la Curva piena è stata un’emozione incredibile. Già dall’inizio ci sono stati vicini, capiscono il momento e la difficoltà di questo inizio, di questo nuovo progetto, e sono sicuro che saranno accanto a noi per tutta la stagione. L’atteggiamento dei ragazzi merita un applauso. I tifosi mi hanno emozionato, li ringrazio uno a uno”.

