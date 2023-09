Le dichiarazioni di mister Alberto Colombo al termine di Potenza – Brindisi (LEGGI LA CRONACA E IL TABELLINO).

“Un contesto favoloso. Una serata dove la correttezza ha permesso di vedere una partita normale non come è accaduto in altri stadi”, ha affermato il tecnico rossoblù riferendosi all’incendio che sta accadendo allo Iacovone.

“Nel calcio contano sempre i tre punti – ha poi affermato riferendosi alla sua prima vittoria interna – Ma è importante anche come una squadra raggiunge un risultato. E’ stata una partita difficile: nel secondo tempo il Brindisi ha preso il sopravvento. Ci sono spunti su cui lavorare ma è meglio lavorare coi tre punti in tasca”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp