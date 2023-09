Paura a Taranto, fiamme allo stadio Iacovone

TARANTO – Fiamme nel settore curva sud dopo il derby vinto dal Taranto contro il Foggia.

Evacuazione in corso in tutto lo stadio, momenti di apprensione tra gli addetti ai lavori ancora all’interno dell’impianto. Puntuale l’intervento dei vigili del fuoco, pian piano la situazione sta tornando alla normalità, non ci sono feriti.

