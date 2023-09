Taranto-Foggia, Capuano: “Letta bene la partita, noi intensi e aggressivi”

TARANTO – E’ soddisfatto mister Capuano per la prestazione del Taranto contro il Foggia: “Penso che oggi non ci saremmo potuti aspettare una cosa cosi bella. Oggi c’era un pubblico da Serie A. Il Foggia è una grossa squadra e lo sarà soprattutto quando recupererà Frigerio, Vacca e Beretta. Noi non ci siamo fatti trovare impreparati, abbiamo letto bene la partita ed abbiamo fatto il possibile per vincere. Se ci fossimo abbassati avremmo fatto i conti con la loro qualità che è notevole. La squadra è stata intensa ed aggressiva, abbiamo fatto una buona gara”.

