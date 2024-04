Da Monopoli il ‘varo’ dell’edizione 2024 di Bicimparo

A Monopoli ci si sta avvicinando a grandi passi al grande evento dedicato ai giovani di età compresa tra i 6 e i 12 anni con il coinvolgimento degli alunni degli istituti scolastici del territorio nell’intera giornata di martedì 3 aprile.

Con il ritorno di Bicimparo (Kinder Joy of Moving), l’avvenimento è di particolare importanza e sta a dimostrare il grande sforzo compiuto dal sodalizio organizzatore locale Funny Bikers di concerto con la struttura giovanile nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, supportata dalla commissione giovanile della Federciclismo pugliese, affiancata dai partner Ferrero e dalla new entry Polizia di Stato.

Con lo svolgimento di Bicimparo verranno affrontate importanti tematiche quali l’inclusione, l’ambiente e la sicurezza stradale, tema quest’ultimo che tocca molto da vicino tutti gli utenti della strada che utilizzano le due ruote.

Nella città monopolitana, piazza Vittorio Emanuele II si animerà del divertimento da parte dei baby atleti, tesserati e non, che dovranno effettuare una gimkana con cinque stazioni di abilità predefinite dalla Federciclismo stessa.

Il programma prevede al mattino la gimkana per i non tesserati FCI dalle 9:30 alle 13:00 e per i tesserati FCI dalle 15:30 alle 18:30 sempre in piazza Vittorio Emanuele II. Tra i tesserati FCI, verranno scelti i migliori quattro giovani ciclisti pugliesi (compresa una donna) tra le categorie G1-G6 da portare a fine giugno alla finale di Tarvisio in occasione del Meeting Nazionale dei Giovanissimi.

