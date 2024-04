Riti Settimama Santa: numeri da record per Antenna Sud. Grazie!

Un sentito grazie ai nostri telespettatori. I riti della Settimana Santa hanno regalato ad Antenna Sud numeri da record. Dal giovedì al sabato dei giorni che precedono la Santa Pasqua le nostre dirette hanno fatto registrare dati di ascolto elevatissimi sul digitale terrestre e attraverso il nostro streaming.

Un risultato eccezionale che premia, anche oltre le previsioni, l’intero staff del Gruppo editoriale Domenico Distante. Salutiamo con orgoglio il boom di ascolti registrato con la diretta tv su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre, dove abbiamo raggiunto e superato la prestigiosa soglia dei 2 milioni di telespettatori dall’uscita dell’Addolorata di Taranto fino al rientro del pellegrinaggio dei Misteri, con la novità in chiusura della processione del sabato Santo a Mottola.

Si sono rivelate vincenti, con numeri altrettanto elevati, anche le dirette no stop dei riti di Francavilla Fontana e Ruvo di Puglia su Antenna Sud Extra e Teleregione: è stata una maratona televisiva che ha contribuito alla divulgazione in tutto il mondo delle antiche tradizioni pasquali di tutta la regione.

Dalla Puglia al mondo, per la gioia di tutti i nostri connazionali che vivono all’estero e che ci hanno ringraziato commossi per averli riavvicinati, almeno per qualche ora, alla loro Terra Madre.

Pieno di ascolti anche in streaming, dunque: sul web il contatore del sito di Antenna Sud ha toccato la considerevole cifra di circa 150 mila accessi unici.

Non va trascurato il dato che emerge dalla nostra App: ben 25 mila utenti hanno deciso di seguire i riti televisivi sfruttando questo importante strumento, innovativo e di assoluta comodità, facilmente scaricabile dall’App Store e da Google Play.

Insomma un successo indiscutibile, ma che per tutti noi di Antenna Sud rappresenta una spinta a fare sempre meglio per tenere alto il nostro spirito di televisione di servizio: ci impegniamo con professionalità e determinazione, ad esclusivo servizio della gente e dei telespettatori.

Il più sentito grazie a chi ha scelto il nostro lavoro, ma anche a tutti coloro (giornalisti e tecnici) che si sono spesi per raggiungere questo grande risultato.

Insieme, sempre. Antenna Sud è con voi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author