D/H: programma e arbitri della 22ª giornata

Ultimo impegno per le squadre del Campionato Serie D prima della sosta per dare spazio alla Rappresentativa Under 18 che dal 13 Febbraio parteciperà alla Viareggio Cup. Domenica 4 Febbraio alle 14.30 si giocano le gare della 22^ Giornata, la 26^ dei Gironi A, B e I.

Anticipi – Sabato 3 Marzo alle 14.30 si gioca Palmese-Angri (H).

Variazioni di orario – alle 15.00 Matera-Gallipoli e Nardò-Casarano, alle 16.00 Fidelis Andria-Martina.

Variazioni di campo – Gelbison-Santa Maria Cilento si disputa al campo “Tenente Michele Vaudano” di Capaccio (Sa).

A porte chiuse – Manfredonia-Paganese e Bitonto-Barletta al “Rossiello” di Bitonto.

Designazioni arbitrali

Girone H: Bitonto-Barletta (Sassano di Padova)[diretta Antenna Sud Canale 85], Fidelis Andria-Martina (Pica di Roma 1)[differita Antenna Sud Canale 85], Gelbison-Santa Maria Cilento (Cafaro di Alba), Gravina-Altamura (Caruso di Viterbo), Manfredonia-Paganese (Falleni di Livorno), Matera-Gallipoli (Bruschi di Ferrara), Nardò-Casarano (Dini di Città di Castello)[diretta Antenna Sud Canale 85], Palmese-Angri (Giordani di Aprilia), Rotonda-Fasano (Scuderi di Verona).

