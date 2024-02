La Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup: due “pugliesi” convocati

Per la 17^ volta la Rappresentativa Serie D si appresta a partecipare alla Viareggio Cup giunta alla 74^ edizione. Il selezionatore Giuliano Giannichedda, lo staff e il Dipartimento Interregionale dopo tre raduni territoriali, due nazionali con altrettante amichevoli disputate, centinaia di ragazzi visionati grazie al “Progetto Giovani”, hanno individuato i 24 calciatori classe 2006 (con cinque fuoriquota del 2005) che rappresenteranno i vivai dei sodalizi della Serie D. Da diversi anni ormai è bene ricordare che possono essere selezionati solo calciatori di proprietà dei club della D e non i prestiti dalle squadre professionistiche. Un obiettivo chiaro della Lega Nazionale Dilettanti per valorizzare solo i ragazzi formati dai club dilettantistici.

La Rappresentativa inserita nel Girone 6 con gli spagnoli del Jovenes Promesas, l’Avellino e i nigeriani del Mavlon, farà il suo esordio martedì 13 febbraio. La seconda sfida è in programma giovedì 15 febbraio. Chiusura del Girone sabato 17 febbraio. Campi e sequenza degli avversari saranno ufficializzati il prossimo 5 febbraio. Passano il turno le prime due dei sei gironi più le due migliori terze di ciascun gruppo (la Rappresentativa è nel gruppo B che comprende i gironi dal 4 al 6). Rose di 28 giocatori. Tutti potranno essere inseriti nella lista di ogni singola gara ed ogni club avrà a disposizione 7 sostituzioni che potrà effettuare in tre momenti qualsiasi di gara, oltre all’intervallo tra il primo e il secondo tempo. I due tempi di ogni incontro saranno di 45 minuti ciascuno.

Convocati

*2006 – **2005

Portieri

Domiziano Tirelli* (Atletico Uri), Otello Antolini* (Romana), Francesco Corriere* (Boreale).

Difensori

Cosimo Rotondi* (Avezzano), Mattia Di Fino* (Sanremese), Alessandro Mancini** (Alma Juventus Fano), Giacomo Graziani* (Forlì), Andrea Pimasso** (Real Monterotondo), Bernardo Bucci* (Sporting Trestina), Alessandro Calvosa* (Fossombrone), Alessandro Nisci* (Chisola).

Centrocampisti

Paolo Virgilio** (Martina), Ferdinando Borgia* (Santa Maria Cilento), Luca Tosini* (Real Calepina), Marco Valenti* (Brusaporto), Giuseppe Rocco Saccomanni* (Notaresco), Daniele Balba* (Manfredonia).

Attaccanti

Davide Izzo* (Fanfulla), Vincenzo Lettieri* (Gozzano), Riccardo Bassanini* (Piacenza), Matteo Giacona* (Borgosesia), Aurelio Isufi* (Varesina), Simone Ascione** (Angri), Luigi Bianchi** (Cassino).

Staff Tecnico/Dirigenziale

Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Coordinatore Tecnico: Massimo Piscedda; Segretario: Barbara Coscarella; Dirigente accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Vice Allenatore: Sergio Arnosti; Allenatore dei Portieri: Bruno Federici; Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Match Analyst: Andrea Tordi; Medico: Gaetano Schiavottiello (dal 6 all’11 Febbraio), Massimiliano Greggi (dall’11 Febbraio); Fisioterapista: Andrea Bandini; Magazziniere: Sandro Della Pelle

