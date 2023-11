D/H: La Fidelis Andria pareggia 2-2 a Pagani

La Fidelis Andria pareggia 2-2 sul campo di un’ottima Paganese. Ospiti in vantaggio a metà del primo tempo con Scaringella, la Paganese pareggia al 47’ del primo tempo con Faiello. Nella ripresa i campani passano ancora con una magistrale punizione di Langella. La Fidelis non ci sta e si riversa in avanti trovando il gol del definito 2-2 grazie ad uno strepitoso Strambelli. Nel finale assedio Andria che, tuttavia, non riesce a trovare la via della rete.

