BARLETTA – Ai microfoni di Antennasud mister Ginestra commenta così il pareggio rimediato contro la Palmese: “Abbiamo fatto di tutto per vincere, abbiamo lasciato poco spazio agli avversari. Bisogna essere bravi ad avere però più equilibrio. Quando non si vince è normale avere e prendersi delle responsabilità. Gli ultimi trenta secondi hanno spostato tutto dai fischi agli applausi. Credo che i ragazzi abbiamo fatto il possibile. Stavolta ci è andata male e negli ultimi minuti serviva un atteggiamento più guardingo. Palmese? Non aveva creato particolari pericoli, non c’erano luci d’allarme accese che potessero far temere questo. A numeri abbiamo fatto un gol e tre palle clamorose per segnare”.

Sui mugugni dei tifosi: “I giocatori ed io siamo a Barletta, la gente paga il biglietto e può dire quello che vuole. Se si fischia ci sono buoni motivi. Quando parlo di equilibrio parliamo anche di noi. Ma domani è un altro giorno”.

