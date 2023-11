Ancora una sconfitta per il Brindisi, la seconda consecutiva interna la quarta in cinque gare per la formazione brindisini nel recupero contro il Catania. Una gara complessivamente equilibrata con poche emozioni con un Brindisi più difensivo che offensivo. Poi in quattro minuto di follia nella ripresa per il Brindisi che prima concede il vantaggio con la rete di Sorao e quella di Bocic che frutta un pasticcio difensivo. Al triplice fischio la contestazione della Curva Sud.

BRINDISI-CATANIA 0-2

RETI: Sarao (Ca) al 26′ st; Bocic (Ca) al 30′ st

BRINDISI: Abertazzi; Cappelletti; Giorzelewski (Mazia dal 34′ st); Bizzotto; Valenti; Lombardi (Vona dal 20′ st); Petrucci; Cancelli; Monti; Galano (Moretti dal 40’st); Bunino (Fall dal 20′ st). Panchina: Auro; Saio; Ceesay; Bellucci; De Angelis; Golfo; Costa; Ganz. All. Danucci

CATANIA: Bethers; Silvestri; Rocca (Zanellato dal 37′ st); Sarao (Dubickas dal 43′ st); Bouahm, Quaini; Lorenzini; Castellini (Mazzotta dal 1′ st); Chiricò (Chiarella dal 34′ st); Zammarini; Marsura (Bocic dal 1′ st). Panchina: Toscano; Albertoni; Curado; Maffei; Rapisarda; De Luca; Landinetti. All. Tabbiani

Arbitro: Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Assistenti: Gilberto Laghezza di Mestre e Alessandro Rastelli di Ostia Lido. Quarto ufficiale: Simone Palmieri di Avellino.

Note – Circa 3600 spettatori. Calci d’angolo: Br (4); Ca (3). Ammoniti: Br (2); Ca (4).

Davide Cucinelli

