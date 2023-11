L’appello del socio del Brindisi Teodoro Arigliano al termine della partita contro il Catania che chiede unità dopo l’ennesima sconfitta interna <<stiamo pagando degli errori ed episodi in gare equilibrate>> spiega <<ci sta andando tutto male ma il Brindisi non è questo perché sono gli stessi che hanno vinto a Latina e ora dobbiamo fare gruppo>>. Continua poi Arigliano <<Abbiamo dieci punti in undici giornate, il campionato è lungo e duro ma sono sicuro che riusciremo a calarci meglio nella categoria e avere pazienza senza fare catastrofismi>>. Poi sul tecnico Danucci, la società conferma la fiducia <<non possiamo pensare tutto per aria dopo un lungo lavoro per costruire questa squadra, abbiamo tempo e mesi prima di trarre conclusioni estreme>>.

