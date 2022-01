BARI – Finora, a dover esibire il green pass, erano solo magistrati e personale degli uffici giudiziari, ma l’ultimo decreto del Governo, ha esteso l’obbligo agli avvocati, abituali frequentatori dei palazzi di giustizia, ma anche in questo caso le polemiche non mancano “Pur comprendendo la necessità di rafforzare le misure volte a rallentare la diffusione dell’epidemia, in una nuova fase di recrudescenza, sono davvero troppo pochi i giorni intercorsi tra il decreto che ha introdotto l’obbligo di green pass per accedere ai tribunali anche per gli avvocati e la sua entrata in vigore. Se l’obiettivo è quello di ridurre al minimo la presenza del virus all’interno delle aule di giustizia – conclude – avremmo suggerito di estendere l’obbligo di green pass a tutte le persone che lo frequentano, nessuno escluso”.