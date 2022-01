Ritardi negli esiti dei tamponi effettuati dalla Asl, si stanno registrando ormai da giorni. Una situazione ormai divenuta difficile che sta mettendo in difficoltà tanta gente che resta chiusa in casa in attesa di notizie che non arrivano. Difficoltà e danni si stanno registrando anche per aziende e imprenditori , a causa di tanti lavoratori che restano nel limbo, senza conoscere l’esito dell’esame come denunciato anche dal presidente della Camera di Commercio di Brindisi.