Coppa Italia Serie C: l’Altamura passa ai rigori contro il Potenza

È “binacorossoblù” il Viviani di Potenza per l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Potenza e Team Altamura, due squadre rivali sul campo ma legate da un trentennale gemellaggio tra le tifoserie che rende l’atmosfera di assoluta festa.

Pugliesi che tornano in Basilicata dopo soli quattro giorni successivi la gara di campionato del Curcio di Picerno finita con la sconfitta per uno a zero. Anche i rossoblù hanno perso l’ultima di campionato in casa contro il Monopoli.

Il Potenza arriva a questa gara di coppa dopo aver battuto per uno a zero il Cerignola e per uno a due il Benevento. I pugliesi vittoriosi nei turni precedenti contro Turris e Picerno sempre per 2-0.

Potenza schierato in campo con il consueto 4-3-3, ospiti con il 4-1-4-1.

Parte bene l’Altamura pericoloso al 4’. Con un buon giro palla al limite dell’area gli uomini di Di Donato mandano al tiro Molinaro che non prende la porta.

Pronta la replica del Potenza al 6’ con il tiro di D’Auria, alto.

8’ ci riprova l’Altamura con Franco che chiama alla deviazione Cucchietti.

9’ minuto, la risposta del Potenza arriva con un’azione iniziata sul tiro di D’Auria deviato, sulla palla vagante arriva Schimmenti che non si fa trovare pronto per il tap-in. A seguire ci riprova il numero 21 da pochi passi ma non trova la porta su assist di Selleri.

Al 18’ calcia centrale Grande dal limite.

25’ Ancora Altamura con Peschetola che sul cross dalla sinistra di D’Amico, di testa, da posizione defilata, non inquadra la porta.

27’ Ci prova anche Franco dal limite con una traiettoria che varia alla fine. E’ bravo Cuchietti a deviare di puro istinto

28’ ci riprova ancora Franco che chiama di nuovo agli straordinari l’estremo difensore rossoblù.

Sul finire dell’ultimo minuto di recupero, al 48’ arriva improvvisa la rete del vantaggio del Potenza con un gran tiro dal limite di Ferro. Il centrocampista classe 2003 recupera una palla spazzata dalla difesa e dopo il controllo trova una conclusione tesa e rasoterra che si infila nell’angolino basso alla destra di Viola per il momentaneo vantaggio.

52‘ la prima occasione della ripresa è dell’Altamura con la rete annullata a Molinaro per un fallo di mano nel controllo della sfera prima di calciare

Solo Altamura nel secondo tempo, al 65’ ci prova dal limite il neo entrato Dipinto ma il suo tiro è centrale.

Al 68’ intervento scomposto in scivolata di Grande su Galletta che, già ammonito, prende il secondo giallo lasciando i suoi con l’uomo in meno per l’ultimo quarto d’ora

Al 78’ si vede il Potenza in zona offensiva con il raddoppio sfiorato su contropiede. L’azione è costruita dai due neo entrati Caturano e Rosafio. Il capitano allarga per Rosafio che trova la porta ma devia Viola.

87’ Ancora l’Altamura con il tiro di Rolando che finisce alto sulla traversa

Come nel primo tempo nel recupero arriva un altro gol. Al minuto 93 Silletti trova il diagonale vincente. Su una palla che è rimpallata e che la difesa del Potenza non riesce a spazzare, Silletti, entrato a inizio ripresa, trova un tiro secco che batte Cucchietti e manda la gara ai supplementari.

Al 3’ del primo tempo supplementare il Potenza vicino al raddoppio con un colpo di testa di Selleri che non trova la porta.

Al 7’ del secondo tempo di recupero ci prova Castorani su ottima incursione dalla sinistra di Ghisolfi. Due minuti dopo, al 9’ è il turno di Rosafio che disegna una bella parabola di poco alta.

Al 13’ risponde l’Altamura con Rolando che al termine di un contropiede calcia alto.

La gara è decisa ai rigori, decisivo l’errore di Selleri per il Potenza dal dischetto che consegna i quarti ai pugliesi che dovranno sfidare la vincente tra Vicenza e Rimini.

TABELLINO

POTENZA: 4-3-3 Cucchietti, Galletta(9’ pts, Landi) , Sciacca, Riggio, Rillo (83’ Verrengia), Ferro, Firenze (72’ Castorani), Erradi (72’ Ghisolfi), Schimmenti (60’ Rosafio), Selleri, D’Auria (60’ Caturano). A DISPOSIZIONE: Alastra, Galiano, Milesi, Mazzeo, Mazzocchi, Ragone, Landi. ALLENATORE: Pietro De Giorgio

TEAM ALTAMURA: 4-1-4-1 Viola, Poggesi (61’ Mane), Sadiki (46’ Silletti), Gigliotti, Acampa, Franco (66’ Rolando), Molinaro (1’ sts De Santis), Bumbu, D’Amico, Grande, Peschetola (70’ Simone), D’Amico (46’ Dipinto). A DISPOSIZIONE: Spina, Lagonigro. ALLENATORE: Daniele Di Donato.

NOTE

ARBITRO: Vigno di Pisa – ASSISTENTI: Pandolfo, Gennuoso – (Quarto uff. Liotta)

RETI: 48’ Ferro (P) 93’ Silletti (A)

SEQUENZA RIGORI: Caturano (P. gol); Rolando (A. gol), Rosafio (P. gol), Dipinto (A. gol), Castorani (P. gol), Gigliotti (A. gol), Selleri (P. errore), Bumbu (A. gol), Ghisolfi (P. gol), Silletti (A. gol)

AMMONITI: 31’ Grande (A), 45’ D’Amico (A) 58’ Ferro (P) 85’ Verrengia (P) 91’ Castorani (P)

ESPULSI: 68’ Grande (A), per doppia ammonizione

SPETATTORI: Spettatori 818 – Incasso lordo 5.977

