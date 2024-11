Eccellenza, Bisceglie: esonerato Valeriano Loseto

Il Bisceglie ha comunicato ufficialmente la decisione di sollevare Valeriano Loseto dall’incarico di allenatore della squadra nerazzurra, a seguito di una riunione interna del Consiglio Direttivo.

Il tecnico barese ha accettato la decisione senza riserve, rivolgendo un messaggio di commiato alla società e ai tifosi. «Nonostante non sia andata come tutti volevamo, per me l’esperienza a Bisceglie è stata importante da tanti punti di vista», ha dichiarato Loseto.

L’allenatore ha elogiato la realtà sportiva e umana del club, ringraziando Consiglio Direttivo, staff tecnico, giocatori e tifosi per il supporto ricevuto. «Purtroppo, i risultati sul campo non hanno rispecchiato il lavoro svolto dietro le quinte. Mi prendo la mia parte di responsabilità, ma ribadisco di aver sempre lavorato con passione e dedizione totale».

Attraverso una nota, la società ha espresso gratitudine a Loseto “per l’impegno profuso durante la sua breve esperienza alla guida del Bisceglie, riconoscendo la sua professionalità e augurandogli il meglio per il futuro”.

