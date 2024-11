Taranto, Marcel Vulpis nominato CGO di Apex Capital Global

Apex Capital Global LLC ha annunciato oggi la nomina di Marcel Vulpis a Chief Growth Officer (CGO), con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Giornalista economico e docente universitario, Vulpis metterà a disposizione la sua trentennale esperienza nei settori della comunicazione e del marketing sportivo. Riporterà direttamente a Mark Campbell, rappresentante legale della società statunitense.

Campbell ha sottolineato l’importanza strategica della nomina: “Marcel Vulpis rappresenta una scelta ideale per il nostro progetto di crescita del marchio Taranto 1927 FC. Con il suo ampio bagaglio di competenze, maturato in ruoli dirigenziali nel calcio e in altri sport, siamo certi che il suo apporto sarà decisivo per il futuro sviluppo del club, soprattutto in una fase di trasformazione del mondo del calcio. Coordinerà tutte le aree extra sportive, con una visione innovativa dello sport business che sarà fondamentale per affrontare le sfide del mercato”.

Vulpis entra in Apex Capital Global LLC con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento strategico del gruppo e del club, puntando su comunicazione, marketing e innovazione.

