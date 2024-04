Comunali Bari: Pd, ‘Confermiamo pieno sostegno a Leccese’

“All’esito di un incontro tenutosi nella mattinata di venerdì 12 aprile, tra tutte le forze politiche e civiche che hanno finora manifestato il proprio appoggio alla candidatura di Vito Leccese, il Partito democratico, assieme ai partiti alleati Azione, EuropaVerde e Socialdemocratici, ai movimenti Corsivo 2.0, Progetto Bari e Puglia Favorevole, alle liste Decaro per Bari, lista civica per Decaro e Noi popolari e alle tante associazioni che hanno aderito a questo progetto di centrosinistra per il futuro della città, conferma il pieno sostegno alla candidatura di Leccese, così come affermato con chiarezza dalla segretaria nazionale Elly Schlein”.

Lo annuncia il segretario del Pd di Bari, confermando la spaccatura nel centrosinistra di Bari in vista delle Comunali nel capoluogo pugliese. “Come da lei stessa ribadito – dice Todaro -, per il bene dell’unità della coalizione in subordine resta la disponibilità a convergere su una figura terza di candidato sindaco, qualora le parti dovessero addivenire a un accordo in tal senso; ipotesi, tuttavia, respinta da parte Laforgia. “Continua dunque senza tentennamenti la campagna elettorale di Vito Leccese per le elezioni amministrative di giugno, forte del sostegno di tantissime cittadine e tantissimi cittadini che stanno animando iniziative sul territorio, con entusiasmo, affetto e voglia di partecipare”, conclude Todaro.

