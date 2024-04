Regione, Emiliano: ‘Non azzero la giunta, completiamo i buchi’

“Non azzeriamo. Dobbiamo solo completare i buchi in giunta per continuare a lavorare con serenità. A oggi mi mancano due assessori, cioè Anita Maurodinoia, che ha rassegnato le dimissioni per l’indagine per voto di scambio, e Rosa Barone (M5S), che ha lasciato dopo la decisione di Conte di uscire dalla giunta”. Lo ha detto Michele Emiliano, governatore della Puglia, in una intervista all’Huffpost.

”L’assessore alla legalità proposto dal M5s? Lo vedremo – ha risposto Emiliano -. L’assessore alla legalità è un simbolo, ma abbiamo sempre pensato che la nostra sia una giunta votata alla legalità. E ancora lo pensiamo perché la giunta in carica non è toccata in alcun modo dalle indagini in corso. Questo deve essere chiaro”.

”In ogni caso, mi auguro che i 5S rientrino, però è chiaro che in un momento del genere il Pd avrebbe voluto che il Movimento, che era parte della maggioranza, avesse tenuto un comportamento diverso”, aggiunge Emiliano che esclude un commissariamento del Pd pugliese: “Il partito è sano ed è assolutamente capace di gestire una situazione difficilissima”.

Infine, un pensiero sul rapporto con Elly Schlein, segretaria del PD: “Siamo in permanente contatto e le sono grato perché ci sta mettendo la faccia sostenendo l’amministrazione. Ovviamente, è molto amareggiata che il M5s abbia scelto di uscire”.

