Col furgone contro il guardrail, muore un uomo su A14

Un uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto nel primo pomeriggio di mercoledì 25 gennaio sul tratto Bari-Bitonto dell’autostrada A14. Per cause ancora in fase di accertamento, la vittima ha perso il controllo del furgone su cui viaggiava in direzione Nord, andando a sbattere violentemente sul guardrail. All’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare per l’uomo, morto sul colpo. Sul posto anche la Polizia Stradale, per i rilievi, e i Vigili del Fuoco.

