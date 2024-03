Codice della strada, nuove norme in arrivo

In arrivo con il DDL varato dal Consiglio dei Ministri le nuove norme del codice della strada.

GUIDA COL TELEFONINO

Patente sospesa da 15 giorni a 2 mesi e multa da 492 a 1.697 euro; Taglio di 8 punti. Per recidiva: multa fino a 2.588 euro, sospensione patente fino a tre mesi; taglio di 10 punti.

GUIDA SOTTO STUPEFACENTI

Basta positività ai test per revoca patente e sospensione di tre anni.

GUIDA CONTROMANO

Patente sospesa.

BICI E MONOPATTINI

Obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza nel sorpasso.

PASSARE COL ROSSO

Patente sospesa.

CONTROLLI DA REMOTO

Ipotesi di usare accertamenti da remoto per multare chi non dà la precedenza a pedoni e ciclisti, chi parcheggia negli stalli riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico-scarico.

GUIDA MONOPATTINO

Targa, casco e assicurazione obbligatori;

multa di 100-400 euro. Obbligatori anche frecce di svolta e freno; multa di 200-800 euro.

ALTRE NORME

Maggiori specifiche sulle aree Ztl.

MULTE SALATE

Sosta nei parcheggi per i disabili: da 330 a 990 euro. Sosta nelle corsie o fermate degli autobus:

da 165 a 660 euro. Regole per la sicurezza dei passaggi a livello ferroviari. Omologazioni anti-truffa per gli autovelox. Non posizionare gli autovelox per “fare cassa”.

ECCESSO DI VELOCITÀ

Multa fino a 1.084 euro; patente sospesa da 15 a 30 giorni per chi in città supera i limiti due volte in un anno.

GIOVANI

Per i neopatentati il divieto di guidare supercar sale da 1 a 3 anni. Niente patente fino ai 24 anni per i minorenni trovati alla guida ubriachi o drogati.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Il recidivo avrà limite 0 di tasso alcolico e dovrà rinnovare la patente. Pene aumentate di un terzo; deve installare l’alcolock.

EDUCAZIONE

Bonus di due punti per i ragazzi che a scuola frequenteranno corsi sulla sicurezza stradale.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author