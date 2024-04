Club scherma Taranto sul tetto della Puglia

È sicuramente stato il week-end, quello appena trascorso, più intenso, impegnativo, ma certamente il più esaltante nella recente storia sportiva del Club Scherma Taranto, protagonista presso il palazzetto Taralli di Foggia di una due giorni di gare che ha visto scendere in campo atleti della Puglia, Basilicata e Molise.

Iniziamo la cronaca sportiva dai successi dei piccoli atleti jonici under 14 che sabato 6 Aprile sono stati convocati dal Maestro Camilo Bory Barrientos a disputare il campionato valevole per l’assegnazione del titolo regionale 2024 di categoria.

A rappresentare Taranto sono scesi in pedana Matteo Masella e Giammarco Lorusso (cat. Maschietti); Lorenzo Zonno e Samuel D’Addario (cat. Giovanissimi); Nicole Capani e Derige Caracciolo (cat. Giovanissime); Alessandro Giannuzzo e Riccardo Putignano (cat. Ragazzi); Vincenzo Marinaro (cat. Allievi); Angela Panariti (cat.Allieve) Francesco Simeone (cat. Prime Lame).

Come sempre i piccoli atleti jonici non hanno disatteso le aspettative e hanno ancora una volta confermato la preparazione tecnico-tattica che il maestro Bory quotidianamente insegna loro riuscendo a collezionare un ricchissimo bottino di medaglie: Matteo Masella e Riccardo Putignano conquistano la Medaglia d’Oro e il titolo regionale di categoria under 14; Vincenzo Marinaro porta a casa una preziosissima Medaglia d’Argento; ed ancora il palmares per le categorie junior si arricchisce con le 3 Medaglie di Bronzo di Lorenzo Zonno, Nicole Capani e Alessandro Giannuzzo.

Ma gli impegni sportivi del Club Scherma Taranto sono proseguiti domenica 7 Aprile sempre a Foggia dove le categorie Assoluti hanno disputato la qualificazione interregionale del Campionato GOLD, valevole per la conquista dei pochissimi pass per la fase nazionale che si svolgerà a Terni il prossimo maggio.

Gli adulti convocati dal maestro Bory sono stati India Briganti, Martina Macripò, Martina Marra, Deva ed Afra Pantaleo, Simone Falerno, PierLuca Liaci, Giacomo Pizzolante, Federico Rodia, William Venza e Michele Zonno.

Indiscussi protagonisti sono stati William Venza, che ha firmato una prestazione perfetta sin dai gironi, conquistandosi la Medaglia d’Oro al termine di un derby in finale con il suo compagno di sala Federico Rodia, Medaglia d’Argento, e qualificazione per entrambi, ma il bottino di medaglie diventa ancora più ricco con l’Oro e qualificazione di Deva Pantaleo al suo primo successo nella categoria assoluti.

Ancora una volta il Club Scherma Taranto si conferma ai vertici della scherma pugliese per la spada e un’eccellenza sportiva della nostra città dimostrando che l’impegno costante e l’umiltà che contraddistingue gli atleti jonici vengono ripagati dai successi.

“Siamo elettrizzati da questi risultati strepitosi perché sicuramente caricano i nostri atleti in vista dei prossimi impegni importanti di fine stagione agonistica, e come è nostra consuetudine, non ci adagiamo sugli allori, ma si torna in sala per lavorare con ancor più intensità per consolidare i successi e migliorare ulteriormente”, dichiara la presidente Antonella Putignano.

