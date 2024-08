Cisternino, sindaco Perrini: ‘Tragedia immane e inaspettata’

Lorenzo Perrini, sindaco di Cisternino, ha espresso il profondo cordoglio suo e di tutta la comunità per la tragica e inaspettata morte di Nicola Salatino, il 55enne deceduto a seguito di un’esplosione avvenuta in un complesso di trulli nella contrada Caranna, alla periferia del comune.

“Esprimo il cordoglio mio e di tutta la comunità di Cisternino per questa tragedia immane e inaspettata nei confronti di una famiglia che aveva scelto il nostro territorio per trascorrere qualche giorno in compagnia di amici”, ha dichiarato Perrini.

Il sindaco, tra i primi ad arrivare sul luogo dell’incidente, ha seguito da vicino le operazioni di soccorso, sperando fino all’ultimo in un esito diverso. “Purtroppo abbiamo sperato che l’uomo si potesse ritrovare vivo, ma così non è stato”, ha aggiunto Perrini che ha espresso le sue condoglianze direttamente ai parenti presenti sul posto.

Il sindaco ha poi voluto ringraziare tutti i soccorritori coinvolti: vigili del fuoco, protezione civile, Croce Rossa, carabinieri e polizia locale per il loro impegno e la prontezza dimostrata in una situazione così drammatica. “Attualmente tutto è nelle mani della magistratura che disporrà le opportune verifiche”, ha concluso Perrini, sottolineando l’importanza delle indagini in corso per far luce su quanto accaduto.

