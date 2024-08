Taranto, vasto incendio nella zona di Buffoluto

TARANTO – Ancora un pomeriggio di durissimo lavoro per i Vigili del Fuoco Taranto. Dalle 14.30 di domenica 11 agosto impegnati a spegnere un vasto incendio che ha interessato alcuni ettari di vegetazione nei pressi della zona Buffoluto. Tre squadre del comando provinciale ionico hanno operato per circa quattro ore per aver ragione dell fiamme che hanno lambito le strutture e gli edifici dei cantieri navali, non si registrano feriti, il fuoco ha divorato macchia mediterranea e parte della pineta adiacente. In nube di fumo alta e densa si è sollevata ed è stata notata anche dai cittadini residenti nel centro della città e agli automobilisti in transito sulla strada Statale 7.





