Cimitero vandalizzato a Trinitapoli, arrestato il responsabile

TRINITAPOLI – È stato arrestato nella serata di lunedì l’uomo che a Trinitapoli ha preso a calci le lapidi e gli omaggi floreali nel cimitero cittadino. L’atto vandalico era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e già nelle ore successive era scattata la caccia al responsabile, che nelle immagini era stato colto in flagrante mentre sfogava la sua ira in particolare sui crocifissi per bambini e giovani defunti.

Il responsabile è un cittadino extracomunitario, originario del Mali. L’uomo è stato intercettato dagli agenti di Polizia Locale mentre si sbarazzava di alcuni rifiuti in via Carducci. Ad effettuare l’arresto, i Carabinieri giunti successivamente sul posto.

