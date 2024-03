Ciclovia urbana di Andria, venerdì l’incontro tra amministrazione ed esercenti

ANDRIA – Il Comune di Andria apre al dialogo con gli esercenti e le associazioni di categoria per discutere della ciclovia urbana in via Ferrucci. Previsto per venerdì l’incontro tra le parti, dopo la richiesta di Confcommercio di ascoltare le richieste e le esigenze degli operatori del settore.

Sul tavolo della discussione non soltanto il progetto della ciclovia, ma anche gli effetti sulla vita quotidiana di Andria. Da un lato una città ecosostenibile, dall’altra circa settanta parcheggi da redistribuire nelle arterie stradali circostanti.

