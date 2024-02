Ciclovia urbana di Andria, Confcommercio chiede dialogo con amministrazione

ANDRIA – Il progetto della ciclovia urbana di Andria dovrà includere anche il parere dei commercianti. È questo l’appello della delegazione cittadina di Confcommercio, che accende i riflettori sul percorso che si estenderà da via Barletta fino in via Ferrucci. Una modifica alla viabilità che rischia di ridurre il numero di parcheggi e condizionare la circolazione in una zona nevralgica per gli esercizi commerciali del comune federiciano.

I dubbi dei commercianti si aggiungono alle difficoltà per l’interramento ferroviario, che sta cambiando il volto di Andria. Confcommercio chiede un incontro all’amministrazione comunale per formulare le sue proposte.

