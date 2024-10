Ciclismo, presentata Noja alla Pari

Si è tenuta nella mattinata di venerdì 4 ottobre, nel Palazzo della Cultura di Noicàttaro, la conferenza stampa di presentazione di “Noja alla pari” la manifestazione ciclistica che si terrà a Noicàttaro nei giorni 5 e 6 ottobre, organizzata dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini, in collaborazione con il Comune di Noicattaro, con il contributo di Regione Puglia.

All’incontro ha partecipato un ospite d’eccezione: Luca Mazzone, campione del mondo a Zurigo 2024, portabandiera e vincitore di due argenti e un bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

“Una grande “prima” per Noicàttaro: il progetto “Noja alla Pari” rappresenta un’iniziativa e un’opportunità di cui siamo orgogliosi. Ospitare la 5^ tappa del Giro Handbike assume, per il nostro paese, un significato particolare e denso di motivazioni, vista la programmazione che l’amministrazione comunale sta materializzando dal 2016 in tema di accessibilità e accoglienza. Il Giro Handbike si configura come consacrazione dell’impegno profuso in questi anni e della direzione che vogliamo continuare a seguire. La partecipazione di un campione del calibro di Luca Mazzone, inoltre, ci riempie di orgoglio: un esempio per tutti noi, una lezione di vita importantissima non solo per chi pratica sport”, ha dichiarato il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.

“L’obiettivo primario dell’associazione Franco Ballerini è l’inclusione e dimostrare che tutti i ragazzi con disabilità possono fare sport. Oggi grazie a eventi come questo riusciamo a realizzare questo intento”, dichiara il presidente della ASD Scuola di Ciclismo Franco Ballerini, Giuseppe Marzano.

Il programma della manifestazione prevede:

5 OTTOBRE: ciclopasseggiata gratuita e aperta a tutti. Ci si potrà iscrivere compilando una liberatoria che sarà reperibile presso la Biblioteca Comunale o presso il Parco Aldo Moro (a partire dalle ore 9:00) punto di partenza della ciclopasseggiata;

6 OTTOBRE: Giro Handbike e finale Coppa Italia di Società. Appuntamento al Parco Aldo Moro alle 11 per la partenza della quinta tappa del Giro Handbike preceduta dalla sfilata delle maglie ufficiali: maglia rosa Stellantis Autonomy, maglia rossa Fast Team G3 Officine Meccaniche; maglia bianca Banco Popolare di Milano per il miglior giovane atleta in gara e maglia nera PMP.

