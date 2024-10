Molfetta Calcio, al via la partnership con La Cavera Academy

La Molfetta Calcio è orgogliosa di annunciare una nuova e prestigiosa partnership con La Cavera Academy, scuola di perfezionamento tecnico calcistico con sedi in Belgio, Francia, Olanda, Lussemburgo e Italia, conosciuta e rispettata a livello internazionale per la sua eccellenza nella formazione dei giovani calciatori.

Questa collaborazione, fortemente voluta e realizzata grazie all’impegno dal Presidente Saverio Bufi e del nostro responsabile del settore giovanile, Paolo De Gennaro, rappresenta un’importante opportunità per i nostri ragazzi. Essi avranno infatti la possibilità di confrontarsi e crescere in un contesto internazionale, sotto la supervisione tecnica di Francesco La Cavera, ex calciatore professionista con un illustre passato nei campionati italiani.

“Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri giovani talenti la possibilità di apprendere e migliorarsi attraverso il confronto con una realtà internazionale così affermata,” ha dichiarato Paolo De Gennaro. “Questa partnership non solo arricchirà il loro percorso di crescita sportiva, ma aprirà nuove porte per il loro futuro nel calcio.”

La presenza di Francesco La Cavera, una figura di spicco nel mondo del calcio, garantirà un livello di formazione tecnica e professionale senza precedenti per i nostri giovani atleti. “La nostra missione è quella di sviluppare giocatori con il giusto grado di rispetto ed educazione e allo stesso tempo completi e pronti ad affrontare le sfide del calcio moderno. Con La Cavera potremo fornire ai nostri ragazzi gli strumenti necessari per emergere sia sul piano nazionale che internazionale,” ha aggiunto De Gennaro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author