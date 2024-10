Automobilismo, Fiorio Cup: Kalle Rovanpera sfiderà i campioni italiani

Fervono i preparativi per la 4^ edizione della Fiorio Cup, in programma il 9 e 10 novembre sul tradizionale tracciato ricavato all’interno del comprensorio della Masseria Camarda, da anni residenza di Cesare Fiorio, ed è in definizione la lista dei partecipanti.

Il format della Fiorio Cup, una forma sperimentale e spettacolare di rally, è lo stesso delle passate edizioni e l’organizzazione è sempre della Rally University che ha in Alex Fiorio e Alex Bruschetta i due fondatori e istruttori della scuola di pilotaggio in attività presso la Masseria Camarda.

A sfidare Andrea Crugnola, vincitore di tutte e tre le edizioni precedenti, confermatosi recentemente Campione Italiano per la quarta volta (2020, 2022, 2023, 2024), e tutta la pattuglia di piloti italiani, di ieri e di oggi, sarà il finlandese Kalle Rovanpera (sopra).

