Basket B/M, Ruvo espugna il PalaPuca con un Josh Jackson incontenibile

La Crifo Wines Ruvo di Puglia porta a casa una preziosa vittoria sul parquet della PSA Sant’Antimo, imponendosi 85-80 grazie a un Josh Jackson incontenibile, autore di 32 punti. I pugliesi, sempre avanti nel punteggio, hanno dimostrato una crescita importante nella gestione della partita, dominando per lunghi tratti grazie a una difesa attenta e a trame offensive sempre più fluide. Solo nell’ultimo quarto la PSA, spinta dal suo pubblico e da un’ottima reazione, è riuscita a riportarsi a contatto, senza però mai completare la rimonta.

Coach Rajola conferma il quintetto che tanto bene aveva fatto nelle prime uscite stagionali: Moreno in cabina di regia, con Jackson e Markovic sugli esterni e la coppia Gatto-Borra a presidiare l’area. Dall’altra parte, coach Gandini si affida ai suoi titolari, con la coppia Nelson-Lucas in guardia, Rota in ala piccola, e i due lunghi Colussa e Lenti sotto canestro.

Il primo quarto vede Ruvo partire subito con grande aggressività: Borra schiaccia i primi due punti della serata, seguito da Markovic in contropiede per lo 0-4 lampo. I padroni di casa si sbloccano solo con un libero di Lucas, ma Jackson è già inarrestabile e continua a mettere pressione alla difesa campana (3-7 al 3′). Ruvo domina a rimbalzo offensivo, con Borra e Gatto che spadroneggiano sotto le plance, mentre Jackson doppia i campani a metà quarto (6-12). L’unica pecca degli ospiti è qualche errore difensivo che consente a PSA di restare in scia, ma la qualità del gioco pugliese è evidente. Nonostante la superiorità dimostrata, il primo quarto si chiude con un vantaggio ridotto per Ruvo (16-19).

Nel secondo quarto, la Crifo Wines alza ulteriormente i ritmi. Musso e Berra aprono il periodo con due giocate da 3 punti, che danno a Ruvo il primo vantaggio in doppia cifra (20-30 al 13′). PSA fatica a trovare soluzioni offensive, complice anche un po’ di sfortuna con i ferri. Jackson, dall’altra parte, continua a essere devastante, infilando una tripla e un jumper dalla media che spediscono Ruvo sul +15 (32-47 al 18′). I padroni di casa però non mollano e con un mini-parziale di 6-0, guidati da Nelson, rientrano fino al 38-49 con cui si chiude il primo tempo. Jackson è già a quota 16 punti.

Al rientro dagli spogliatoi, Borra tiene a distanza i padroni di casa (41-53 al 22′). La PSA, però, alza il livello dell’intensità difensiva e, approfittando di un calo di concentrazione degli ospiti, riapre il match con una tripla di Spinelli che infiamma il PalaPuca (51-55 al 26′). Ruvo appare in difficoltà per la prima volta nella partita, ma Jackson decide di riprendersi la scena: prima con due liberi che interrompono il digiuno, poi con due triple siderali che ricacciano indietro Sant’Antimo (52-63 al 28′). Il terzo quarto si chiude con Ruvo ancora avanti di sette punti (63-70).

L’ultimo periodo si apre con PSA che tenta l’assalto finale. Berra inaugura il quarto con una tripla che riavvicina i campani, ma Ruvo non molla: Musso risponde in contropiede e Giorgi realizza dalla lunga distanza dopo una serie di rimbalzi offensivi conquistati dagli ospiti (64-70 al 34′). PSA trova ancora energie con Lucas che segna una tripla importante per il -6 (70-76), ma è sempre Jackson a fare la differenza, prima infilando un’altra tripla, poi servendo un assist perfetto per Giorgi, che riporta Ruvo a distanza di sicurezza (64-76). Nonostante i tentativi finali di PSA di riaprire il match con Ruggiero che segna il -6 a un minuto dalla fine (78-84), la Crifo Wines riesce a mantenere la calma. Berra sbaglia la tripla del possibile -3 e Jackson chiude i conti con un libero che fissa il punteggio sull’80-85.

