Udinese, Runjaic: ‘Con il Lecce l’unico risultato è la vittoria’

“Abbiamo lavorato in maniera molto attenta nel corso della settimana analizzando gli errori fatti con l’Inter. Adesso, dopo due sconfitte consecutive, abbiamo bisogno di punti e vogliamo ottenerli domani: con il Lecce, dobbiamo conquistare assolutamente la vittoria davanti al nostro pubblico, questo è il nostro unico obiettivo”.

Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando la gara interna della sua Udinese con i salentini. “Giocheremo con la difesa a 3 con il medesimo modulo tattico e gli stessi interpreti con cui abbiamo affrontato l’Inter – ha svelato il tecnico -. Tornano a disposizione Kamara e Giannetti, ma preferisco non rischiarli. Dopo la sosta, l’obiettivo è recuperare anche Payero e Kristensen, mentre per Sanchez serviranno ancora 3-4 settimane. Per domani ho ancora alcuni dubbi di formazione, soprattutto in avanti. Non è ancora il momento di schierare il tandem Lucca-Davis, perché devo pensare anche ai cambi, faranno dunque staffetta, fino a che l’inglese non sarà al 100%. Se non ce la facesse Thauvin, che si è allenato poco, per una forte contusione rimediata contro i nerazzurri, per il quale decideremo solo all’ultimo, ho varie opzioni da schierare accanto al centravanti: ci sono Brenner e Iker Bravo che hanno già dimostrato il loro valore”.

Ballottaggio anche a centrocampo: Lovric ed Ekkelenkamp si contendono una maglia accanto a Karlstrom, appena convocato dalla nazionale svedese. “Con il Lecce dobbiamo essere più concentrati perchè con l’Inter le reti sono scaturite da nostri errori, perdendo palla anche banalmente. Serve massima attenzione da subito, all’inizio delle due frazioni di gioco e anche allo scadere”.

Runjaic si aspetta un avversario caparbio: “È una buona squadra, con giocatori interessanti, che possono mettere in difficoltà chiunque. L’obiettivo è, però, soltanto quello di conquistare la vittoria e proseguire nel processo di miglioramento. Dovremo aumentare il possesso palla, per fare in modo che gli avversari corrano di più senza il pallone. Al netto degli errori fatti la scorsa settimana, è doveroso ricordare la forza dell’Inter, che ha cambiato numerosi giocatori in Champions pochi giorni dopo e ha fatto quella prestazione che tutti abbiamo ammirato: qui a Udine hanno giocato bene e bisogna riconoscerlo”.

