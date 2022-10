Roma – Il verice di Arcore tra i leader della coalizione non ha dissipato ancora i dubbi sui ministeri chiave da affidare ai big del partito. Le parole che trapelano della Meloni sarebbero: Avete idea di quello che stiamo per affrontare? Interpretazione che lascia poco all’immaginazione.

I nomi circolano ma è meglio non bruciali a pochi giorni dall’insediamento delle camere.

A caratterizzare il weekend e’ il corteo della

Cgil un anno dopo l’assalto di Forza Nuova alla sede di Corso Italia.

Landini non la manda a dire ma è chiaro nelle sue parole “bisogna lavorare insieme, non contro qualcuno”. Intanto le opposizioni pronte a dare battaglia in Parlamento al nuovo Governo guardano anche alle possibili alleanze oltre che al cambio della legge elettorale