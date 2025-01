🔴 Diretta, Cesena-Bari: le formazioni ufficiali

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Cesena e Bari, pronte a sfidarsi nella gara valida per il 23° turno di Serie B. Nei biancorossi, con Lasagna e Novakovich fuori causa, Moreno Longo sceglie Favilli come riferimento offensivo, mentre Bonfanti, appena arrivato, partirà dalla panchina. Falletti agirà a supporto in attacco, mentre in difesa spazio al terzetto Pucino-Mantovani-Obaretin. A centrocampo, Favasuli prende il posto dell’infortunato Oliveri.

Ecco i 22 titolari:

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Calò, Francesconi, Donnarumma; Antonucci, Tavsan; Shpendi. All. Mignani

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Mantovani, Obaretin; Favasuli, Lella, Benali, Maita, Dorval; Falletti, Favilli. All. Longo

