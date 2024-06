Cerignola, vicino l’accordo con Sainz-Maza per il rinnovo

CERIGNOLA – Sembra destinata a proseguire l’avventura di Miguel Sainz-Maza in gialloblù. Il centrocampista del Cerignola, in scadenza a giugno, sarebbe vicino al prolungamento del contratto. Arrivato in riva all’Ofanto due anni fa, nel 2022, lo spagnolo ex Foggia potrebbe dunque restare alla corte di Giuseppe Raffaele.

