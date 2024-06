L’ex Lecce Baroni è il nuovo allenatore della Lazio

La Lazio ha annunciato la nomina di Marco Baroni come nuovo allenatore della Prima Squadra. A partire dal prossimo 1° luglio, Baroni assumerà ufficialmente l’incarico, firmando un contratto pluriennale con il club biancoceleste.

Baroni ha allenato il Lecce nella stagione 2021/22 in Serie B, guidando la squadra alla promozione in Serie A, raggiunta con una vittoria per 1-0 contro il Pordenone nell’ultima giornata, concludendo il campionato al primo posto. Nel successivo campionato di Serie A, il Lecce, sotto la sua guida, ottenne la salvezza alla penultima giornata, classificandosi al sedicesimo posto.

