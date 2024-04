Cerignola, vandalizzata la fontana del Parco ‘Baden Powell’

Vandalizzata la fontana del Parco “Baden Powell” di Cerignola. Pezzi di marmo ed elementi decorativi sono stati spaccati, divelti e gettati nell’acqua. L’amministrazione comunale, che non intende rimanere con le mani in mano di fronte a tali gesti, ha annunciato l’intenzione di ripristinare immediatamente la fontana. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di vandalismo che danneggia le aree verdi, i parchi giochi e i beni comuni della città.

Michele Lasalvia, assessore ai Lavori Pubblici, ha espresso la determinazione dell’Amministrazione nel contrastare questo fenomeno: “Ogni giorno ci impegniamo a costruire e riqualificare la nostra città per preservarne la bellezza e il decoro. Tuttavia, ci troviamo di fronte a individui che non mostrano alcun rispetto per il patrimonio comune. Non possiamo accettare passivamente questa situazione. Procederemo al rifacimento della fontana e valuteremo l’installazione di telecamere di videosorveglianza, perché non dobbiamo mai arrenderci di fronte al vandalismo e a chi non ama la nostra città”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts