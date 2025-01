Cerignola, Raffaele riaccoglie D’Andrea in vista di Potenza

Non è mai una partita banale quella tra Potenza e Cerignola, ad oggi due delle protagoniste assolute del Girone C di Serie C. 42 punti e terzo posto per entrambe, oltre ad un passato pieno di bei ricordi per l’attuale tecnico ofantino Giuseppe Raffaele, per tre anni alla guida dei lucani. L’allenatore ha parole al miele per la piazza rossoblù ma conferma le ambizioni del suo Cerignola che, intanto, riaccoglie l’attaccante D’Andrea dal Catania.

Le parole del tecnico gialloblù nel servizio.

