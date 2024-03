Cerignola, Raffaele: “Questa squadra può fare grandi cose”

CERIGNOLA – Esordio casalingo sulla panchina del Cerignola per Giuseppe Raffaele, difronte ci sarà proprio il Potenza, squadra allenata per ben tre stagioni dal tecnico gialloblù. Nel servizio le sue parole alla vigilia del match in programma al “Monterisi” domenica 24 marzo alle 16:15.

