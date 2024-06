Cerignola, per l’attacco spunta il nome di Sebastiano Longo

CERIGNOLA – L’attacco dell’Audace Cerignola sarà quasi totalmente rivoluzionato dalla sessione estiva di calciomercato. I sempre più probabili addii di D’Andrea, Malcore e Vuthaj porteranno il sodalizio ofantino a ricostruire per intero il reparto offensivo. Il primo obiettivo resta Luigi Cuppone, per l’attaccante del Pescara servirà un notevole sforzo economico, contatti fitti dopo la cena tra i presidenti Sebastiani e Grieco, le valutazioni proseguono. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Sebastiano Longo, ala sinistra classe ’98 reduce da 16 gol in 31 presenze con l’Igea Virtus nel Girone I di Serie D, compaesano di mister Raffaele e con lui al Potenza per un anno e mezzo tra il 2019 ed il 2020 ed all’Igea Virtus nella stagione 2016/2017.

