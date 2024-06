L’Avellino pronto a rilanciare per Capomaggio

L’Avellino sembra più vicino a Galo Capomaggio. Il talentuoso calciatore del Cerignola è l’oggetto del desiderio di molti club, su tutti Catania e Avellino appunto. Nelle ultime ore i dirigenti degli irpini hanno incontrato gli agenti del ragazzo Valeriano Narcisi e Giovanni Tateo nel corso di un incontro che ha riguardato in particolare l’adeguamento del contratto di Patierno e l’arrivo di Iannarilli dalla Ternana. Ovviamente, l’occasione è stata ghiotta per i dirigenti biancoverdi per affondare il colpo anche su Capomaggio (e ora le parti sembrerebbero più vicine). Resta inteso che chiunque voglia il centrocampista argentino debba trovare l’intesa con il Cerignola proprietario del cartellino.

