Bari, Curto per la difesa. In attacco sondaggio per Pedro Mendes

Il direttore sportivo del Bari Giuseppe Magalini continua a lavorare per mettere a disposizione quanti più giocatori possibili al nuovo allenatore Moreno Longo. Tra le necessità quella di trovare un difensore che possa prendere il posto in rosa di Valerio Di Cesare, che da questa stagione sarà uomo mercato assieme al dirigente mantovano. Profilo gradito è quello di Marco Curto, 25enne reduce dalla vittoria del campionato con il Como e dalla semifinale playoff 2022/2023 giocata con il Sudtirol. 191 cm di altezza Curto può fare sia il centrale che il braccetto di destra. Per portarlo a Bari bisognerà trattare con il Como, proprietario del cartellino dopo l’obbligo di riscatto dal Sudtirol scattato dopo la promozione dei lariani. In attacco restano vivissime le piste che portano ad Ambrosino e Sgarbi, under giovani e di prospettiva di proprietà del Napoli, mentre per quanto riguarda i profili over, oltre che a Partipilo e Cerri, che provenendo dalla Serie A presentano un notevole impegno economico su cui occorre riflettere a fondo, si pensa al 25enne Pedro Mendes. Reduce da un infortunio sul finale di stagione con l’Ascoli, Mendes è un giocatore che fa gola a tanti club come Verona, Brescia e Cosenza ma su cui il Bari ha fatto un sondaggio. Per la porta piace Pigliacelli: il 31enne scuola Roma, in uscita dal Palermo, ha dato disponibilità a trasferirsi in Puglia. Discorso aperto anche con Micai, che rientrerebbe tra i giocatori “bandiera”, quelli che hanno giocato per almeno quattro anni di fila nella squadra e che non occupano posto in lista.

