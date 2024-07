Cerignola, per la porta arriva Greco. Interesse concreto per Petermann

Il Cerignola ha il suo nuovo portiere, si tratta di Stefano Greco, classe ’99 originario di Galatina che torna in Puglia da svincolato. Greco ha difeso i pali del Gubbio nelle ultime due stagioni, per lui esperienze anche con Potenza, Pro Patria e Vibonese. Il portiere scuola Roma completerà la batteria con Saracco e Fares, un reparto dalle gerarchie fluide in quanto sarà il campo a decidere chi, tra Saracco e Greco (salvo stravolgimenti di mercato), sarà il titolare. Sfuma dunque il tesseramento del classe 2001 Nikola Curcija, in valutazione ma non affine alle caratteristiche ricercate dallo staff tecnico.

Il direttore sportivo Elio Di Toro avrebbe avviato i contatti per Davide Petermann, centrocampista della Virtus Entella. L’ex capitano del Foggia sarebbe stato individuato come il profilo giusto per colmare l’eventuale partenza di Galo Capomaggio, al momento attirato dalle sirene di mercato e non ancora deciso a rinnovare il proprio contratto. La situazione dell’argentino è inevitabilmente legata a Petermann, non c’è ancora una vera e propria trattativa ma l’interesse dei gialloblù sarebbe concreto. Il classe ’94 conosce bene la Capitanata viste le sue 85 presenze in rossonero, per lui 37 apparizioni condite da 4 gol e 4 assist con la Virtus Entella nell’ultima stagione.

